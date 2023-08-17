Об этом информирует Центр национального сопротивления .

За последнее время оккупационные власти вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, где их агитируют поступать в местный университет им. Демидова.

Кроме того, РФ организует поездки детей в детские лагеря на "оздоровление" в российских курортных городах. В частности, 200 детей из Довжанска Луганской области были отправлены в Анапу, а в Краснодарский край 150 детей из Каховского и Генического районов Херсонщины и 50 - с временно оккупированной территории Запорожской области.

В лагерях детям показывают концерты "российских звезд", а также проводят псевдопатриотическую учебу, где местные педагоги стараются убедить их в преимуществе российской культуры и истории.

Сообщается, что нередко детей не возвращают в Украину, а оставляют в России под предлогом образования или трудоустройства. Такие действия оккупантов – нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также попытка оккупантов уничтожить украинское национальное сознание и идентичность.

По официальным данным украинских властей на 31 июля 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально – когда отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил Национальному информационному бюро Украины.