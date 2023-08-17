Оккупанты вывезли из ТОТ на "оздоровление" в Россию еще 450 детей, старшеклассников агитируют поступать в тамошние вузы
Оккупационные власти РФ занимаются массовой индоктринацией и вывозом детей с захваченных территорий Украины. В частности, еще 450 детей были отправлены в так называемые оздоровительные лагеря
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
За последнее время оккупационные власти вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, где их агитируют поступать в местный университет им. Демидова.
Кроме того, РФ организует поездки детей в детские лагеря на "оздоровление" в российских курортных городах. В частности, 200 детей из Довжанска Луганской области были отправлены в Анапу, а в Краснодарский край 150 детей из Каховского и Генического районов Херсонщины и 50 - с временно оккупированной территории Запорожской области.
В лагерях детям показывают концерты "российских звезд", а также проводят псевдопатриотическую учебу, где местные педагоги стараются убедить их в преимуществе российской культуры и истории.
Сообщается, что нередко детей не возвращают в Украину, а оставляют в России под предлогом образования или трудоустройства. Такие действия оккупантов – нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также попытка оккупантов уничтожить украинское национальное сознание и идентичность.
По официальным данным украинских властей на 31 июля 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали 19 546 детей. Это лишь те случаи, которые удалось зафиксировать официально – когда отец, опекун или свидетельница депортации ребенка сообщил Национальному информационному бюро Украины.
- 13 июля Украина забрала из российской оккупации двоих детей, разлученных с родителями в первый день полномасштабного вторжения. Бабушка отказывалась отдать детей матери, вернувшейся из плена.
- 19 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил в ООН и зачитал отрывки из находившихся в оккупации дневников украинских детей. Он обратился к присутствующим в зале и подчеркнул, что хочет, чтобы они услышали голоса детей, прошедших через оккупацию и страдания.
- Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в четверг, 27 июля, сообщила , что Украине удалось вывезти из временно оккупированного Мариуполя парня, пробывшего там с февраля прошлого года.
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