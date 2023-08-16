Оккупанты вывезли из Мариуполя еще 1,5 тыс тонн украинского зерна, - Андрющенко
Российские захватчики в среду, 16 августа, отправили очередной корабль РФ с полутора тысяч тонн украинского зерна из оккупированного Мариуполя
Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сегодня очередные полторы тысячи тонн украинского зерна вышло из Мариупольского порта. Сейчас судно по пути к каналу. Конечно, снова без идентификаторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из Мариуполя стали чаще выходить корабли из примерно каждые трое суток. Все эти суда обладают небольшой грузоподъемностью.
"Все суда, судя по информации, принадлежат де-факто минобороны "Роскапстрой", – написал Андрющенко.
- Урожай зерна, собранный на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, россияне активно транспортируют через порты в Крыму.
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