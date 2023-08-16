Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сегодня очередные полторы тысячи тонн украинского зерна вышло из Мариупольского порта. Сейчас судно по пути к каналу. Конечно, снова без идентификаторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Мариуполя стали чаще выходить корабли из примерно каждые трое суток. Все эти суда обладают небольшой грузоподъемностью.

"Все суда, судя по информации, принадлежат де-факто минобороны "Роскапстрой", – написал Андрющенко.