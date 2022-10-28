Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Прибывают мобилизованные, которые понемногу учатся, но все-таки это пушечное мясо, которое будет сдерживать наступление наших войск. Происходят и странные вещи. Сегодня поступила информация, что из Херсона был полностью вывезен областной госпиталь. Была команда, чтобы всех людей, которые даже не могут двигаться, вывезти из этого госпиталя. Оборудование вывезли еще немного раньше. А с другой стороны, оккупанты разворачивают полевые госпитали в Херсоне и вокруг города", - сообщил офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина".

Нестор Воля добавил, что из Херсона выезжают офицеры, фсбшники, коллаборационисты и представители оккупационных властей. То есть у них есть понимание, что с одной стороны, если будет приказ не отступать, то они к нему готовятся, а с другой - нужно быстрее выезжать, потому что они Херсон не удержат.

28 октября глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова рассказала, что в Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ

Также в Генштабе сообщили, что около 1000 мобилизованных солдат России были отправлены для усиления группировки противника на правобережной части временно занятой территории Херсонщины.

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