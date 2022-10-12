Оккупанты вывезли из Энергодара во временно оккупированный Крым существенное количество детей, - мэр
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские военные вывезли украинских детей из оккупированного Энергодара на временно неподконтрольную территорию Крыма
Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.
"Что касается эвакуации из города на временно неподконтрольную территории Автономной Республики Крым, то несколько дней назад оккупанты вывезли довольно существенное количество детей Энергодара. И это прежде всего непонятно, будут ли они их возвращать или украдут их навсегда. То есть действия родителей, решивших отдать своих детей оккупантам очень настораживают", - сказал Дмитрий Орлов.
- Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты предлагали "оздоровить" детей в Крыму, чтобы взять в заложники.
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