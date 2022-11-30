Оккупанты вывезли из больниц Херсона даже клизмы, - Радуцкий

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий во время брифинга на акции ко Всемирному дню борьбы с ВИЧ/СПИДом корреспондентке Еспресо Валерии Пашко.

"Из Херсона были вывезены, из Херсонской области, практически все автомобили медицинской помощи, дорогостоящее оборудование, даже клизмы вывезли из херсонских больниц. Армия унитазов, армия клизм, как их еще назвать?" – рассказал народный депутат.

Радуцкий добавил, что сейчас украинские власти пытаются доставить все необходимое для людей на освобожденных территориях.

"Что касается деоккупированных территорий, мы завезли туда из резерва Министерства здравоохранения из других областей и лекарства, и кареты скорой помощи. Это не довоенный уровень оказания медицинской помощи на деоккупированных территориях Харьковской, Херсонской и Николаевской областей. Но пытаемся оказывать экстренную помощь. Реанимационная и хирургическая помощь также оказывается уже в хорошем объеме", - сказал он.

В то же время ситуация с медициной на все еще оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей крайне сложная. Людям почти не оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Что касается оккупированных территорий, к сожалению, ситуация очень плохая, потому что орки забирают гражданские госпитали под помощь раненым военным оккупационных войск, вывозят, грабят медицинское оборудование. Люди, к сожалению, с очень большими проблемами получают медицинскую помощь благодаря нашим волонтерским организациям, которые прорываются туда. Мы как-то передаем лекарства, но это несколько процентов от потребности на оккупированных территориях", - подытожил Радуцкий.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил , что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.

Напомним, журналист Олег Батурин сообщал , что оккупационные власти разграбили коньячный завод "Таврия" в Новой Каховке.

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая свидетельствовала , что захватчики грабят частные дома на Херсонщине, вывозят все, что есть: чайники, стиральные машинки и телевизоры.

Российские захватчики вывезли 100 тысяч тонн семян подсолнечника, украли комбайны, тракторы и другую технику компании "Укрлендфарминг" в Херсонской области.

Генштаб сообщил, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

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