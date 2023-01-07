Оккупанты вывезли 300 детей из Луганщины и Донетчины "на лечение" в Москву, - ОВА

Об этом сообщила Луганская ОВА в телеграмме.

Отмечается, что только по данным глав российской столицы, в Москву отправлено 300 детей с временно оккупированных территорий Луганщины и Донбасса: "трудно представить, сколько детей из нашего региона под предлогом госпитализации депортировано в другие населенные пункты РФ".

В администрации напомнили, что осенью 2022 года выездные бригады российских медиков проводили осмотры детей практически в каждом городе Луганщины, иногда учителя брали средства с детей за полученную возможность обследования. 300 из этих девушек и парней отправили в московские медучреждения, якобы у них обнаружили "серьезные травмы", а врачи на месте оказали им первую медицинскую помощь.

"А потом пациентов с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в Москву, где они продолжили проходить лечение и реабилитацию. До прихода кафиров дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии", - говорится в тексте прессслужбы ОВА.

Напомним, 12 октября 2022 года мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал , что российские военные вывезли украинских детей из оккупированного Энергодара на временно неподконтрольную территорию Крыма.

Центр национального сопротивления также информировал , что российские оккупанты массово вывозят украинских детей на новогодние праздники в Москву, Ростов и другие крупные города РФ. Из Горловки захватчики вывезли 414 детей в Ростовскую область на "праздничные мероприятия".

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