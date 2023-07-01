Об этом сообщили в ОК "Юг".

Отмечается, что российские военные произвели ротацию и заменили надводный ракетоноситель на 2 подводных.

"С учетом определенной паузы в действиях врага внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено", - отметили в ОК "Юг".

Там призвали не пренебрегать собственной безопасностью, не поддаваться панике и быть внимательными и сознательными.