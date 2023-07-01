Оккупанты вывели в Черное море два подводных ракетоносца
Вечером 1 июля российские оккупанты вывели в Черное море два подводных ракетоносца, общий залп которых составляет 8 "калибров". Украинские военные оценивают уровень ракетной угрозы как высокий
Об этом сообщили в ОК "Юг".
Отмечается, что российские военные произвели ротацию и заменили надводный ракетоноситель на 2 подводных.
"С учетом определенной паузы в действиях врага внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть повышено", - отметили в ОК "Юг".
Там призвали не пренебрегать собственной безопасностью, не поддаваться панике и быть внимательными и сознательными.
- 26 июня сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре вражеских корабля, но ракетоносцев среди них нет. РФ завела их в пункты базирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное