Оккупанты вывели в Черное море 4 корабля, среди них есть ракетоноситель

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Известно, что в море находятся 5 боевых кораблей вражеского флота, из них 4 в Черном и 1 в Азовском морях.

На боевом дежурстве находится 1 подводный ракетоноситель, снаряжение которого - до 4 крылатых ракет типа "калибр".

ВМС ВСУ сообщали о 3 вражеских кораблях в Черном море. Отмечалось, что, несмотря на то, что РФ вывела ракетоноситель на боевое дежурство, он не снаряжен крылатыми ракетами "калибр".

В то же время в Азовском море на дежурстве находится один корабль, ракетоносители отсутствуют. В Средиземном – три. Среди них один ракетоноситель с общим залпом до восьми "калибров".

Фото: ВМС ВСУ