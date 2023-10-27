Оккупанты вывели в Черное море 4 корабля, среди них есть ракетоноситель
По состоянию на утро 27 октября российские оккупанты удерживают в Черном море на боевом дежурстве 4 корабля, один из них - ракетоноситель
Об этом сообщают Силы обороны юга.
Известно, что в море находятся 5 боевых кораблей вражеского флота, из них 4 в Черном и 1 в Азовском морях.
На боевом дежурстве находится 1 подводный ракетоноситель, снаряжение которого - до 4 крылатых ракет типа "калибр".
ВМС ВСУ сообщали о 3 вражеских кораблях в Черном море. Отмечалось, что, несмотря на то, что РФ вывела ракетоноситель на боевое дежурство, он не снаряжен крылатыми ракетами "калибр".
В то же время в Азовском море на дежурстве находится один корабль, ракетоносители отсутствуют. В Средиземном – три. Среди них один ракетоноситель с общим залпом до восьми "калибров".
Фото: ВМС ВСУ
- 26 октября на боевом дежурстве в Черном море находились 5 российских кораблей, среди них один подводный носитель крылатых ракет "Калибр".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное