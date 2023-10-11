Оккупанты выставили на продажу "национализированную" квартиру семьи Зеленского в Крыму
Дом семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу временно оккупированного Крыма продадут на аукционе
Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе так называемого министерства имущественных и земельных отношений Крыма.
Весной оккупанты объявили о "национализации" квартиры, которая была оформлена на Елену Зеленскую.
"Раньше национализированная квартира выставлена на продажу путем открытого аукциона", – рассказали пропагандистам в так называемом министерстве.
Площадь квартиры составляет более 100 кв. м.
Лот размещен на портале "ГИС Торги", где оккупанты обычно продают "отжатое" имущество. Аукцион будет проходить в электронном формате. Стартовая стоимость составляет более 24 млн рублей.
Заявки на участие принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го. Вырученные от продажи квартиры деньги оккупанты планируют потратить на войну против Украины, сообщил пропагандистам так называемый глава крымского "парламента" Владимир Константинов.
- В 2019 году агентство Reuters сообщало, что супруга президента приобрела пентхауз в Ливадии за половину рыночной стоимости , однако в ОПУ утверждают, что это не так.
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