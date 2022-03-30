Оккупанты вырыли окопы в "Рыжем лесу" – самой загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и жалуются на здоровье, - СтратКом ВСУ

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Абсурдность этой ситуации в том, что рашистские воины не осознают того, что сами подвергаются наибольшему облучению. В частности, они вырыли себе окопы в "Рыжем лесу" – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны. "Рыжий лес" считается настолько загрязненным, что туда не пускают даже работников атомной станции. Российские военные уже жалуются родственникам, что получают облучение, а командование этот факт игнорирует. Больше того, по данным Генерального штаба ВСУ, оккупационное командование продолжает аккумулировать силы в районе Чернобыльской АЭС и Зоне отчуждения.Поэтому можно утверждать, что тайная операция Путина под кодовым названием "Снежок 2" продолжается… Поэтому пожелаем участникам нового путинского ядерного "эксперимента" рыть в "Рыжем лесу" максимально глубокие окопы и набираться сил, - пишут в ведомстве.

Справка. Операция "Снежок" была проведена 14 сентября 1954 года в СССР на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Тогда в первый раз на общевоенных учениях применили ядерное орудие. Руководство учениями было поручено первому заместителю министра обороны маршалу Советского Союза Георгию Жукову, а строго засекреченной акции дали кодовое название – операция “Снежок”. Суть учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. По официальным данным, к учениям были привлечены 45 тысяч человек и несколько тысяч единиц разнообразной военной техники.



В 9 часов 34 минуты с самолета Ту-4 сбросили плутониевую бомбу тротиловым эквивалентом 40 – 60 килотонн. Через 5 минут после взрыва началась артподготовка, затем бомбардировщики, сопровождавшие истребители, нанесли удар с воздуха. При этом часть самолетов прошла через радиоактивное облако. К эпицентру взрыва направились подразделения радиационной разведки. Ну а затем через район атомного взрыва двинулись и военные колонны. Кроме противогазов, никакой спецзащиты у бойцов не было. Хотя и противогазы солдаты снимали, потому что долго в них находиться было невозможно. Дозу облучения получили все, кроме высокого начальства, конечно. Практически для всех 45 тысяч военных, участвовавших в учениях, они закончились трагически. Около двух третей скончались уже несколько лет спустя, другие были обречены жить в мучениях. У тех немногих, кто остался в живых, рождались больные дети. От радиации также пострадали более 10 тысяч мирных граждан – жителей близлежащих сел и приселков.

Напомним, министр энергетики Украины считает, что МАГАТЭ должно больше способствовать выведению российских наемников со всех захваченных ядерных объектов и городов-спутников.

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