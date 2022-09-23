Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сейчас он призвал местных жителей соблюдать правила воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Запорожью 9 ракетами. Попали в электроподстанцию, гостиницу, из-под завалов освободили 6 человек. Есть погибший и раненый.

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