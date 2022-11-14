Оккупанты выпустили по Никопольщине более 60 снарядов из "градов", 45 тыс. семей остались без воды
Ночью 14 ноября россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровщины более 60 снарядов из "градов". Из-за обстрелов 45 тыс. семей в Марганецкой громаде остались без воды
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он рассказал, что россияне всю ночь обстреливали Марганецкую и Красногригорьевскую громады, было выпущено более 60 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии. По предварительной информации, пострадавших нет.
В свою очередь в Марганце повреждена линия электропередачи, питающая насосную станцию водоканала. Поэтому 45 тыс. семей в самом городе и в окрестных селах остались без воды. Резниченко сообщил, что сейчас работают энергетики.
Также, по его словам, российские снаряды изувечили здания и автомобили, детали обстрела выясняются. Для остальных районов ночь прошла спокойно.
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