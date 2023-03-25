Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

"Ситуация очень обострена, очень активно все происходит – и в городе, и на позициях вокруг города. Ночь более-менее спокойно прошла, но утро началось с авиаракетного удара. Две ракеты залетели в город: одна в промышленную зону попала, вторая – в центральную часть, где многоэтажные дома расположены. Слава Богу, нет у нас ни раненых, ни погибших за эти сутки", - сказал Барабаш.

По словам чиновника, севернее города идут штурмовые действия врага, но воины ВСУ держат оборону и остаются на своих позициях.

Сообщается, что город по-прежнему находится под огнем врага, оккупанты бьют по Авдеевскому коксохимическому заводу и по центральной части города "градами" и ствольной артиллерией. Кроме того, Барабаш отметил, что на Авдеевском направлении фронта зафиксировано обустройство оккупантами фальшивых позиций.