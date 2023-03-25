Оккупанты выпустили по Авдеевке две авиационные ракеты
Утром в субботу, 25 марта, российские военные нанесли удар двумя ракетами по Авдеевке Донецкой области. Одна попала в промышленную зону, вторая – в центральную часть города, где многоэтажные дома
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш.
"Ситуация очень обострена, очень активно все происходит – и в городе, и на позициях вокруг города. Ночь более-менее спокойно прошла, но утро началось с авиаракетного удара. Две ракеты залетели в город: одна в промышленную зону попала, вторая – в центральную часть, где многоэтажные дома расположены. Слава Богу, нет у нас ни раненых, ни погибших за эти сутки", - сказал Барабаш.
По словам чиновника, севернее города идут штурмовые действия врага, но воины ВСУ держат оборону и остаются на своих позициях.
Сообщается, что город по-прежнему находится под огнем врага, оккупанты бьют по Авдеевскому коксохимическому заводу и по центральной части города "градами" и ствольной артиллерией. Кроме того, Барабаш отметил, что на Авдеевском направлении фронта зафиксировано обустройство оккупантами фальшивых позиций.
- 22 марта стало известно, что россияне обстреливают дорогу из Авдеевки, которую мирные жители используют для эвакуации из прифронтового города. Несмотря на это, за последние три недели из города удалось вывезти 180 человек.
- 7 марта Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя из зон активных боевых действий.
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