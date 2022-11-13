Оккупанты выпустили ночью почти 40 смертоносных зарядов по Никополю: две женщины в больнице
В ночь на 13 ноября оккупанты повредили в Никополе 40 домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач, есть раненые
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Две женщины - 46 и 82 лет - получили ранения и находятся сейчас в больнице во время обстрела Никополя "Градами" и тяжелой артиллерией в ночь на 13 ноября. В общей сложности этой ночью российские оккупанты адресовали Никополю почти 40 смертоносных снарядов.
В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. От обстрелов пострадали также местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.
Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе, но пламя огнеборцы уже потушили.
Досталось также Марганецкой общине. Пострадали частные дома, но людей не задело.
- Ночью 10 ноября россияне традиционно терроризировали Никополь: повреждены 10 многоэтажек и частных усадеб, автозаправка, газопровод, линии электропередач, а также ранена женщина
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