Оккупанты выпустили более 30 снарядов по Никопольщине
Ночью 28 ноября оккупанты обстреляли из "градов" и тяжелой артиллерии три общины на Никопольщине
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
Он рассказал, что оккупанты обстреляли Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую общины Никопольщины, было выпущено более 30 снарядов. Пострадавших посреди гражданского населения нет.
По его словам, ночь в других районах прошла мирно.
- В Украине в результате атак РФ во время полномасштабной войны повреждено около 32 тыс. гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.
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