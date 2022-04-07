Оккупанты выносят все, что можно взять у людей - экспредседатель Мангушской районной госадминистрации
Мангуш под контролем оккупантов, людей в городе много, захватчики заходят на базы отдыха, смотрят уехали ли люди и грабят дома жителей, выносят все
О ситуации в городе Мангуш рассказал Дмитрий Черница, экс-председатель Мангушской районной государственной администрации в эфире Еспресо TV
Экс-глава сообщил: "В Мангуше ситуация, как вы знаете, они сейчас находятся временно на неподконтрольной территории для Украины. Людей очень много, не хватает лекарств. Продукты есть, цены упали, потому что не хватает наличных у людей. Люди подавлены, ждут освобождения. Есть и коллаборационисты, и те, которым все равно... Это меня больше всего шокирует. Вообще, много баз отдыха, на которых можно жить и туда заходят местные оккупанты из Крыма, как правило, большая их часть из Крыма, и там где нет людей они грабят. Все грабят! Там, где люди есть, они идут, смотрят и ждут поедут или нет. Если люди уезжают, грабят на следующий же день. Днем, ничего не стыдятся, выносят все. Поэтому машины забирают у людей, забирают вещи - все, что видят и можно взять у людей, они все выносят.
- Напомним, на 5 апреля запланирована эвакуация через 7 гуманитарных коридоров, - Верещук
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.63
- Актуальное
- Важное