Оккупанты выносят все, что можно взять у людей - экспредседатель Мангушской районной госадминистрации

О ситуации в городе Мангуш рассказал Дмитрий Черница, экс-председатель Мангушской районной государственной администрации в эфире Еспресо TV



Экс-глава сообщил: "В Мангуше ситуация, как вы знаете, они сейчас находятся временно на неподконтрольной территории для Украины. Людей очень много, не хватает лекарств. Продукты есть, цены упали, потому что не хватает наличных у людей. Люди подавлены, ждут освобождения. Есть и коллаборационисты, и те, которым все равно... Это меня больше всего шокирует. Вообще, много баз отдыха, на которых можно жить и туда заходят местные оккупанты из Крыма, как правило, большая их часть из Крыма, и там где нет людей они грабят. Все грабят! Там, где люди есть, они идут, смотрят и ждут поедут или нет. Если люди уезжают, грабят на следующий же день. Днем, ничего не стыдятся, выносят все. Поэтому машины забирают у людей, забирают вещи - все, что видят и можно взять у людей, они все выносят.

Напомним, на 5 апреля запланирована эвакуация через 7 гуманитарных коридоров, - Верещук