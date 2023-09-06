Оккупанты ввезли более 750 тыс. пропагандистских книг на Луганщину
На временно оккупированные территории Луганской области решители ввозят более 750 тысяч книг пропагандистских книг российского производства
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Макулатуру свозят в школьные библиотеки вместо украинских книг, которые оккупанты вывезли и сожгли", - говорится в заявлении.
Сообщается, что большинство экземпляров это "История РФ". Враг акцентирует именно этот предмет, ведь он играет ключевую роль в российской пропаганде и так называемой системе образования.
Читайте также: Как российские оккупанты освобождают оккупированные города от нашей истории и языка, - Марина Данилюк-Ярмолаева
По данным Сопротивления, школы сделали ячейками агитации и манипуляции врага, ведь цель этой псевдосистемы – промывка мозгов детям, оставшимся на временно оккупированной территории Украины.
В этих учебниках РФ переводит ответственность за войну на Украину. Также распространяется тезис о якобы распространении нацизма в Украине.
"Это лишь часть целенаправленной политики врага, направленной на уничтожение целого поколения нашей нации", - объясняют в ЦНС.
- Новый учебник по истории российские представили в начале августа. Целью войны России против Украины в учебнике названа "защита Донбасса и превентивное обеспечение безопасности России". В нем также говорится, что "Запад завалил украинский режим деньгами и оружием", а против "России ввело незаконные санкции".
- Также 29 августа стало известно, что оккупанты завезли в Херсонскую область 7 тонн пропагандистских "учебников".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.22 Покупка 37.22Продажа 37.93
- EUR Покупка 40.18Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное