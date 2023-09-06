Оккупанты ввезли более 750 тыс. пропагандистских книг на Луганщину

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Макулатуру свозят в школьные библиотеки вместо украинских книг, которые оккупанты вывезли и сожгли", - говорится в заявлении.

Сообщается, что большинство экземпляров это "История РФ". Враг акцентирует именно этот предмет, ведь он играет ключевую роль в российской пропаганде и так называемой системе образования.

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По данным Сопротивления, школы сделали ячейками агитации и манипуляции врага, ведь цель этой псевдосистемы – промывка мозгов детям, оставшимся на временно оккупированной территории Украины.

В этих учебниках РФ переводит ответственность за войну на Украину. Также распространяется тезис о якобы распространении нацизма в Украине.

"Это лишь часть целенаправленной политики врага, направленной на уничтожение целого поколения нашей нации", - объясняют в ЦНС.