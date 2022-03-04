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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты ввели в Украину большую часть созданной для наступления группировки и использовали почти весь запас ракет комплекса Калибр, - Генштаб ВСУ

Оккупанты ввели в Украину большую часть созданной для наступления группировки и использовали почти весь запас ракет комплекса Калибр, - Генштаб ВСУ

4 мартa, 2022 пятница
01:39
война с Россией

Россияне по состоянию на конец суток 3 марта продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права и обстреливать мирное население и критическую инфраструктуру, несмотря на это захватчики терпят значительные потери

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По имеющимся данным враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных БТГр осталось не больше шести, не находящихся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне", - говорится в сообщении.

Также генштаб передает, что россияне не высаживают десант в районе Одесса - Затока, они тянут время и проводят демонстрационные действия, чтобы оттянуть части сил украинских защитников на указанное направление.

"Для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов", - добавили в пресс-службе.

Также известно, что в течение суток 3 марта оккупанты не преуспели в продвижении вперед по украинским территориям, зато они сосредоточили усилия на инженерном оборудовании своих позиций.

"Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем столкнулись с Украинскими защитниками и потеряли во время боя около 20 единиц техники, потери личного состава уточняются", - отмечают в ВСУ.
 

 
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