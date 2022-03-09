Оккупанты ввели Росгвардию в Херсонскую область. Незаконно задержали более 400 украинцев
Российские оккупанты пытаются установить полицейский режим в Херсонской области, столкнувшись с гражданским сопротивлением агрессии от жителей региона
Об этом отмечают в Генштабе ВСУ.
Войска РФ привлекли к операции в Херсонской области подразделения Росгвардии. Они начали массово задерживать несогласных украинцев.
"В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсона оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, совершившие неправомерное задержание более 400 граждан Украины", – говорится в заявлении.
- Напомним, с 24 февраля по 9 марта украинские военные уничтожили более 12 тыс. оккупантов, 1070 бронемашин, 482 единицы автомобильной техники, 120 артиллерийских систем и 56 РСЗО.
- Сегодня, 9 марта, открыли гуманитарные коридоры из украинских городов, которые Россия временно оккупировала или уничтожает воздушными и артиллерийскими ударами.
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