Оккупанты ввели комендантский час в районе Скадовска, - Генштаб
В Херсонской области, Скадовском районе, захватчики ужесточили административно-полицейский режим и ввели комендантский час
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Так, по имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час.
Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населённых пунктах разрешено только днем.
В общей сложности, в течение 4 декабря, на Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты также не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсон.
- Ранее Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил, что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного призыва жителей региона в армию захватчиков.
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