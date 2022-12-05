Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Так, по имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области противник усилил административно-полицейский режим и ввел комендантский час.

Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населённых пунктах разрешено только днем.

В общей сложности, в течение 4 декабря, на Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы более двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Российские оккупанты также не прекращают огневого террора гражданского населения города Херсон.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил, что из Российской Федерации на временно оккупированную часть Херсонской области перебрасывают силовиков с целью проведения незаконного призыва жителей региона в армию захватчиков.

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