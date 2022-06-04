Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.

"Около 12:04 наблюдатели по шуму двигателя зафиксировали реактивный самолет, который вдоль государственной границы совершил около 6 запусков ракет по территории Украины на направление н.п. Гудово", - отметили в ВСУ.

Среди украинских военных и техники потерь нет. Информацию о жертвах среди гражданских и разрушения выясняют.

Утром 4 июня оккупанты с территории РФ обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми ракетами и повредили дома.

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