Оккупанты второй раз за сутки нанесли ракетные удары по Сумщине
Около 12:04 4 июня российская авиация нанесла шесть ракетных ударов по Гудову в Сумской области
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке.
"Около 12:04 наблюдатели по шуму двигателя зафиксировали реактивный самолет, который вдоль государственной границы совершил около 6 запусков ракет по территории Украины на направление н.п. Гудово", - отметили в ВСУ.
Среди украинских военных и техники потерь нет. Информацию о жертвах среди гражданских и разрушения выясняют.
- Утром 4 июня оккупанты с территории РФ обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми ракетами и повредили дома.
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