Оккупанты второй раз за неделю обстреляли село в Донецкой области
Ночью, 17 ноября, кафиры вторично за эту неделю обстреляли село Невельское в Покровском районе. Они повредили семь домов, два – разрушили
Об этом сообщает МВД.
"Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 02:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований", - отмечают в министерстве.
По состоянию на 11:00 милиция зафиксировала повреждение семи домов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, она проведет обследование. Жертв среди населения нет.
Это второй удар боевиков по селу за последнюю неделю.
- Напомним, в воскресенье, 14 ноября, по меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района Донецкой области. Два из них – уничтожены полностью.
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