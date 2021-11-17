Оккупанты второй раз за неделю обстреляли село в Донецкой области

Об этом сообщает МВД.



"Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 02:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований", - отмечают в министерстве.



По состоянию на 11:00 милиция зафиксировала повреждение семи домов. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, она проведет обследование. Жертв среди населения нет.







Это второй удар боевиков по селу за последнюю неделю.

Напомним, в воскресенье, 14 ноября, по меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района Донецкой области. Два из них – уничтожены полностью.