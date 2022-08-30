Оккупанты второй раз за день обстреляли Харьков, возник пожар в многоэтажке
Из артиллерии обстреляли Киевский район Харькова
Об этом сообщил городской глава Харькова Игорь Терехов.
"Артобстрел Киевского района. Несколько "прилетов". Пожар в многоэтажке", - говорится в сообщении.
- Напомним, что сегодня утром оккупанты обстреляли центр Харькова, погибли несколько человек, около десяти получили ранения
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