Оккупанты вторично ударили по Хортице: ракета вызвала пожар

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Ракета вызвала пожар на заповедной территории, однако жертв и пострадавших нет. Инфраструктура тоже не повреждена. Это уже второй ракетный удар по Хортице.

Россияне 12 мая обстреляли из "ураганов" Дергачи в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb