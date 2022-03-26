Оккупанты вторглись в Славутич, захватили больницу и похитили мэра, – глава Киевской ОВА

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.



Известно, что город проходит проукраинский митинг с национальной символикой. Жители собрались на главной площади и сканируют – "Славутич – это Украина", "Слава Украине".



Александр Павлюк заявил, что кафиры открыли огонь в воздух и бросают свитошумовые гранаты в толпу.



"Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в больницу, которую захватили орки", – добавил он.



Также известно, что мэр города Юрий Фомичев был похищен российскими военными. В настоящее время городской совет в полном составе продолжает свою работу.

Напомним, ранее мы сообщали , что, несмотря на танки в окрестностях Славутича, на митинг за Украину на главную площадь города выходит все больше жителей.