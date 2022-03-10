Оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы, есть угроза поставке газа в Европу, - Оператор ГТС

Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.



"ОГТСУ сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС", – говорится в сообщении.



Компания отмечает, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.



О чрезвычайной ситуации и угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также "Газпрому". Оператор ГТС требует от оккупантов немедленно покинуть территории компрессорных станций и прекратить попытки влиять на работу ГТС.

Напомним, в ночь на 10 марта российско-оккупационные войска обстреляли город Чернигов. Местные жители остались без отопления и газа.