Оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы, есть угроза поставке газа в Европу, - Оператор ГТС
Окупанты пытаются вмешаться в работу объектов газотранспортной системы. Есть угроза транспортировки газа в Украине и Европе
Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.
"ОГТСУ сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС", – говорится в сообщении.
Компания отмечает, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе, и может привести к технологической катастрофе в регионе.
О чрезвычайной ситуации и угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также "Газпрому". Оператор ГТС требует от оккупантов немедленно покинуть территории компрессорных станций и прекратить попытки влиять на работу ГТС.
- Напомним, в ночь на 10 марта российско-оккупационные войска обстреляли город Чернигов. Местные жители остались без отопления и газа.
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