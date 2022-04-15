Оккупанты всю ночь обстреливали Кременную: один человек погиб, пятеро получили ранения, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



На всей Кременной территории опасно, ведь россияне открыли огонь из тяжелого вооружения. Обстрелы продолжаются с вечера 14 апреля.



"Оскольковые ранения получили пятеро местных жителей. Один пожилой человек погиб", - рассказал Сергей Гайдай.



В течение суток оккупанты В течение суток оккупанты 24 раза обстреляли Луганщину.

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