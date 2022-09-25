Оккупанты всю ночь обстреливали Донетчину артиллерией и кассетными снарядами. Есть пострадавшие
В течение ночи на 25 сентября российские войска продолжали обстреливать гражданские объекты по всем линиям фронта в Донецкой области.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"В Великоновоселковской общине россияне ударили с ЗРК С-300 по Андреевке – повредили три дома и местную школу, – говорит Кириленко. – Поздно вечером россияне снова попали в Красногоровскую опорную школу. Ночью произошел еще один обстрел города – ранен 1 человек".
Также утром оккупанты массированно обстреляли центр Авдеевки, однако обошлось без пострадавших. Тем временем в Святогорске ранения получили 6 человек.
В Бахмутском районе россияне стреляли кассетными снарядами по Часовоярской общине.
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