Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В ночь на 23 мая враг производил ракетные обстрелы сумского города Белополье и его окрестностей.

По информации ОГА, россияне выпускали ракеты с территории РФ, а также открывали огонь из артсистем. Кроме того, около часу ночи кафиры нанесли авиаудар.

В результате обстрелов были повреждены частные дома местных жителей. Как передает ОГА, по меньшей мере 11 садов получили значительные повреждения.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Кроме того, ОГА сообщает, что с территории РФ российские войска производили минометный обстрел северной части Шосткинского района.

19 мая россияне обстреляли с территории РФ Старые Вырки в Сумской области, повредив дом и хозяйственные постройки.

В течение 21 мая кафиры обстреляли Сумщину с территории России артиллерией и ракетами.