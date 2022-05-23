Оккупанты всю ночь били ракетами и из артустановок обстреливали окрестности Сумщины с территории РФ, повреждены жилые дома
Российские войска совершали активный обстрел пограничных населенных пунктов Сумщины со своей территории. Повреждены частные дома
Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
В ночь на 23 мая враг производил ракетные обстрелы сумского города Белополье и его окрестностей.
По информации ОГА, россияне выпускали ракеты с территории РФ, а также открывали огонь из артсистем. Кроме того, около часу ночи кафиры нанесли авиаудар.
В результате обстрелов были повреждены частные дома местных жителей. Как передает ОГА, по меньшей мере 11 садов получили значительные повреждения.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
Кроме того, ОГА сообщает, что с территории РФ российские войска производили минометный обстрел северной части Шосткинского района.
- 19 мая россияне обстреляли с территории РФ Старые Вырки в Сумской области, повредив дом и хозяйственные постройки.
- В течение 21 мая кафиры обстреляли Сумщину с территории России артиллерией и ракетами.
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