Оккупанты всю ночь били по Рубежному, повредив не менее 27 домов, и не дают гражданским уехать, - Луганская ОВА

Об этом сообщила Луганская ОВА.



"Россияне устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь, повреждено по меньшей мере 27 домов", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, иногда дома пылали целыми улицами. Еще минимум пять пожаров произошло в Попасной и один в Северодонецке. Информацию о пострадавших и погибших уточняют.



"Десятки сломанных судеб за одну ночь. У горожан и крестьян погибают родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможности безопасно уехать. На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера - в направлении из Мариуполя. Еле удалось вывезти женщин и детей из Попасной. Россияне лишают возможности оставаться дома, потому что людям уже негде жить, но не дают людям обезопасить себя. Но мы ежедневно пытаемся эвакуировать как можно больше жителей области. Вооруженные силы Украины в свою очередь делают все возможное, чтобы удержать оборону", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, ранее в Рубежном российские оккупанты обстреляли и разрушили интернат для детей с нарушениями зрения, городскую больницу и три школы, в результате чего погибли четыре человека.

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