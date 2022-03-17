Оккупанты всю ночь били по Рубежному, повредив не менее 27 домов, и не дают гражданским уехать, - Луганская ОВА
В течение ночи с 16 на 17 марта в Луганской области военные РФ обстреливали Рубежное, в результате чего горели по меньшей мере 27 домов, также пожары произошли в Попасной и Северодонецке
Об этом сообщила Луганская ОВА.
"Россияне устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь, повреждено по меньшей мере 27 домов", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, иногда дома пылали целыми улицами. Еще минимум пять пожаров произошло в Попасной и один в Северодонецке. Информацию о пострадавших и погибших уточняют.
"Десятки сломанных судеб за одну ночь. У горожан и крестьян погибают родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможности безопасно уехать. На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера - в направлении из Мариуполя. Еле удалось вывезти женщин и детей из Попасной. Россияне лишают возможности оставаться дома, потому что людям уже негде жить, но не дают людям обезопасить себя. Но мы ежедневно пытаемся эвакуировать как можно больше жителей области. Вооруженные силы Украины в свою очередь делают все возможное, чтобы удержать оборону", - подчеркнул Сергей Гайдай.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.4Продажа 33.4
- Актуальное
- Важное