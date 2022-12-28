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Оккупанты всю ночь били по Никопольщине, поразили десяток домов, 4 газопровода и 2 линии электропередачи

28 декабря, 2022 среда
08:08
война с Россией

В течение ночи на 28 декабря россияне нанесли удар по трем общинам Никопольщины, под огнем оказались 4 газопровода, 2 линии электропередачи и десяток домов

Об этом отчитывался председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Отмечается, что в ночь на 28 декабря войска РФ совершили 8 обстрелов Никопольского района.

Под огнем "градов" и тяжелой артиллерии были Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская община.

Больше всего от обстрелов пострадала Красногригорьевская община: там оккупанты попали в десяток частных домов и хозяйственных построек. Также под поражением оказались магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередачи, избиты 20 солнечных панелей.

  • Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ отчитывались , что 27 декабря РФ нанесла ракетный удар и осуществила 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.

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Днепропетровщина
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