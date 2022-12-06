Оккупанты всю ночь били по Никопольщине: изуродованы газопроводы и линии электропередачи, более 9 тыс. семей остались без воды

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По словам главы области, российские оккупанты всю ночь держали под прицелом тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины.

"В Никополе изуродовано более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.

В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецком обществе повреждены частные дома и газопровод", – сообщил Резниченко.

В других районах Днепропетровской области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 4 декабря войска РФ обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии: под поражением была гражданская инфраструктура.

В результате вражеских обстрелов в Никопольском районе погиб человек.

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