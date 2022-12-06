Оккупанты всю ночь били по Никопольщине: изуродованы газопроводы и линии электропередачи, более 9 тыс. семей остались без воды
Обошлось без жертв и пострадавших. Россияне выпустили около 50 снарядов
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По словам главы области, российские оккупанты всю ночь держали под прицелом тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины.
"В Никополе изуродовано более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.
В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики уже приступили к работе.
В Марганецком обществе повреждены частные дома и газопровод", – сообщил Резниченко.
В других районах Днепропетровской области ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций.
- Напомним, 4 декабря войска РФ обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии: под поражением была гражданская инфраструктура.
- В результате вражеских обстрелов в Никопольском районе погиб человек.
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