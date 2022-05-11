Оккупанты все сутки обстреляли Орехов в Запорожской области, есть погибшие и травмированы
Россия все сутки 10 мая обстреливала гражданскую инфраструктуру города Орехов в Запорожье, в результате чего есть погибшие и травмированы
Об этом сообщила Национальная полиция по телеграммам.
"10 мая на протяжении целых суток кафиры обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехов Пологовского района. В результате вражеских атак есть погибшие и травмированы", - говорится в сообщении.
Кроме того, Запорожская ОВА у телеграмм отметила, что в Орехове поврежден распределительный газопровод низкого давления. Однако работы по восстановлению газоснабжения можно начать после получения доступа к ним.
Также в Орехове из-за обстрелов обесточено 1363 дома.
- Напомним, в Запорожье ПВО сбила вражескую ракету, она взорвалась над инфраструктурным объектом.
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