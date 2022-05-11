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Оккупанты все сутки обстреляли Орехов в Запорожской области, есть погибшие и травмированы

11 мая, 2022 среда
12:06

Россия все сутки 10 мая обстреливала гражданскую инфраструктуру города Орехов в Запорожье, в результате чего есть погибшие и травмированы

Об этом сообщила Национальная полиция по телеграммам.

"10 мая на протяжении целых суток кафиры обстреливали гражданскую инфраструктуру города Орехов Пологовского района. В результате вражеских атак есть погибшие и травмированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, Запорожская ОВА у телеграмм отметила, что в Орехове поврежден распределительный газопровод низкого давления. Однако работы по восстановлению газоснабжения можно начать после получения доступа к ним.

Также в Орехове из-за обстрелов обесточено 1363 дома.

  • Напомним, в Запорожье ПВО сбила вражескую ракету, она взорвалась над инфраструктурным объектом.

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Запорожье
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