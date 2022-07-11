Оккупанты все чаще дезертируют и открыто не выполняют приказы, защитники Украины наносят им потери по всем направлениям, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 понедельника, 11 июля.

"В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию", - сообщает Генштаб.

Основные усилия противник сосредоточивает на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках оцепления группировки Сил обороны в Донецкой области, содержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели все попытки оккупантов продвинуться насмарку. Кроме того, украинские военные заставили кафиров бежать после попытки вражеского наступления в направлении Марьинки.

На Северском направлении подразделения противника остаются в приграничных районах Брянской и Курской областей. Кроме того, враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области и избивает из ствольной и реактивной артиллерии на Славянском направлении.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения ВСУ на государственную границу. В частности, оккупанты стреляли из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Полоцк, Золочев, Черкассы Русская Лозовая.

Враг нанес удары по вооружению вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле Прудянки воздушную разведку осуществлял вражеский беспилотник.

"Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - подытожили в Генштабе ВСУ.

Ранее, по состоянию на 6:00 понедельника, 11 июля, Генштаб сообщил , что ВСУ отразили наступление россиян в направлении Марьинки и штурм вблизи Краснополья. В то же время, есть признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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