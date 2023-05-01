Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграме.



"Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь. По меньшей мере три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города в направлении Мангуш - Бердянск", - отметил советник мэра.





Петр Андрющенко добавил, что будем сохранять сдержанный оптимизм по поводу ночной утилизации врага в Бердянске.