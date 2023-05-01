Оккупанты впервые перекидывают танки Т-90 в направлении Бердянска через Мариуполь, - Андрющенко
Зафиксировано, как три тягача провозили через центр города российские танки Т-90
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в телеграме.
"Впервые зафиксировано перемещение танков Т-90 через Мариуполь. По меньшей мере три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города в направлении Мангуш - Бердянск", - отметил советник мэра.
Петр Андрющенко добавил, что будем сохранять сдержанный оптимизм по поводу ночной утилизации врага в Бердянске.
- 26 апреля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что россияне маскируют военный транспорт, следующий из Мариуполя в Крым.
- 27 апреля Петр Андрющенко рассказал, что в оккупированном Мариуполе россияне перешли от установки "зубов дракона" к обустройству блиндажей и огневых позиций.
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