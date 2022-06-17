Об этом сообщает городской глава Николай Бакшеев.

Отмечается, что 17 июня в 10.10 российская ракета попала на территорию промзоны города Первомайский. В результате вражеских обстрелов была разрушена критическая инфраструктура. Один человек получил ранения.

Детали выясняются.

"Это впервые такое попадание. Ракетный удар по промзоне. 60-летний работник получил ранение, сейчас оказывается помощь", — сказал Бакшеев в комментарии Общественному.

Он также уточнил, что раненый работник одного из предприятий.

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