Оккупанты впервые накрыли огнем Первомайский на Харьковщине, есть пострадавший
В результате попадания вражеской ракеты разрушены здания критической инфраструктуры
Об этом сообщает городской глава Николай Бакшеев.
Отмечается, что 17 июня в 10.10 российская ракета попала на территорию промзоны города Первомайский. В результате вражеских обстрелов была разрушена критическая инфраструктура. Один человек получил ранения.
Детали выясняются.
"Это впервые такое попадание. Ракетный удар по промзоне. 60-летний работник получил ранение, сейчас оказывается помощь", — сказал Бакшеев в комментарии Общественному.
Он также уточнил, что раненый работник одного из предприятий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.54
Покупка 34.54Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.99Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное