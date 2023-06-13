Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я надеюсь, что все обратили внимание на то, что Генштаб ВСУ впервые прокомментировал ситуацию на Бердянском направлении. Поверьте, что для любого человека, который отслеживает происходящее в Мариуполе, это очень хорошие новости. Этого достаточно для дальнейшего оптимизма. К тому же сегодня мы наблюдаем активизацию движения оккупантов через Мариуполь из Бердянска, а не наоборот. Пока мы пытаемся узнать, куда они движутся. Однако такие новости дают нам сдержанный оптимизм по освобождению наших территорий", - пояснил Андрющенко.