Об этом в эфире "Свобода. Утро" рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, там, где вода еще не сошла, оккупанты используют лодки, чтобы добраться до своих прежних позиций.

"Возвращение мы фиксируем. Они (оккупанты, - ред.) пытаются вернуться на эти расстояния, которые были для них недосягаемыми из-за высокой воды. Там, где вода отходит, и даже там, где вода еще не отошла. Они пытаются добраться туда на лодках и развернуть свои позиции. В частности, минометные. На верхних этажах домов, которые не находятся под водой, но расположены настолько близко, чтобы можно было применять минометные расчеты в обстрелах правобережной Херсонщины", - рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что россияне специально обустраивают позиции в жилых кварталах, чтобы прикрываться гражданскими.

"Это коварная практика, которую они используют. Снова прячутся за гражданскими объектами, гражданскими людьми. Не оказывая помощь и не используя лодки для помощи гражданским, они используют их для передвижения своих позиций", - сказала спикер ОК "Юг".

Стоит отметить, что после подрыва Каховской ГЭС, который россияне совершили 6 июня, они отбирали лодки у жителей оккупированных Олешек , не позволяя эвакуироваться с затопленных территорий.