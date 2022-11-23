Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Они (оккупанты - ред.) активно готовятся к обороне. Создают оборонную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ», – отметил Черняк.

Рассказывая об эвакуации россиян и коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, представитель военной разведки отметил, что большинство из них пытается попасть не в Крым, а на территорию России, потому что на полуострове не чувствуют себя безопасно.

"Даже они понимают, что, так или иначе, Крым для России будет потерян и вернется в Украину", - подчеркнул Черняк.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал , что ВСУ могут возобновить контроль над Крымом уже до конца декабря 2022 года.

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