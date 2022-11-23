Оккупанты возводят оборонные сооружения в Крыму, – ГУР Минобороны
Российская армия активно готовится к обороне временно оккупированного ею Крыма, в частности, создает позиционные районы на севере Джанкойского района
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
"Они (оккупанты - ред.) активно готовятся к обороне. Создают оборонную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ», – отметил Черняк.
Рассказывая об эвакуации россиян и коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, представитель военной разведки отметил, что большинство из них пытается попасть не в Крым, а на территорию России, потому что на полуострове не чувствуют себя безопасно.
"Даже они понимают, что, так или иначе, Крым для России будет потерян и вернется в Украину", - подчеркнул Черняк.
- Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал , что ВСУ могут возобновить контроль над Крымом уже до конца декабря 2022 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное