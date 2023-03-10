Оккупанты возводят незаконные сооружения на территории ЗАЭС и вмешиваются в работу систем станции, - Госатомрегулирование

Об этом во время брифинга заявил исполняющий обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

"На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6", - сообщил Кориков.

Он добавил, что оккупанты раскомплектовали внутренний кризисный центр на ЗАЭС и расположили там военных. В результате центр не может выполнять свои функции. В то же время внешний кризисный центр не имеет связи, поскольку россияне вывели из строя коммуникацию.

По словам Корикова, сейчас невозможно оценить объем нанесенного россиянами ущерба, это покажет последекупационная экспертиза. Он добавил, что о риске выведения станции из эксплуатации из-за причиненного ущерба сейчас речь не идет.

"Мы не отчаялись на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации", - подчеркнул Кориков.