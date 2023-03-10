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Оккупанты возводят незаконные сооружения на территории ЗАЭС и вмешиваются в работу систем станции, - Госатомрегулирование

10 мартa, 2023 пятница
16:09
война с Россией

Российские захватчики на ЗАЭС вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения, а также строят на территории станции незаконные сооружения

Об этом во время брифинга заявил исполняющий обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

"На ЗАЭС происходит несанкционированное изменение проектного состояния ядерных установок. Оккупанты незаконно вмешиваются в работу систем теплоснабжения и электроснабжения и строят неизвестные сооружения возле резервной электростанции блока № 6", - сообщил Кориков.

Он добавил, что оккупанты раскомплектовали внутренний кризисный центр на ЗАЭС и расположили там военных. В результате центр не может выполнять свои функции. В то же время внешний кризисный центр не имеет связи, поскольку россияне вывели из строя коммуникацию.

По словам Корикова, сейчас невозможно оценить объем нанесенного россиянами ущерба, это покажет последекупационная экспертиза. Он добавил, что о риске выведения станции из эксплуатации из-за причиненного ущерба сейчас речь не идет.

"Мы не отчаялись на возвращение станции к безопасной эксплуатации после деоккупации", - подчеркнул Кориков.

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Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
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