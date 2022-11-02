Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

Ведомство требует ограничить работу сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской атомной электростанции из-за незаконного строительства, которое начали россияне.



Отмечается, что Инспекция выявила "нарушение требований законодательства Украины, норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности на площадке сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), которое является одной из семи ядерных установок на ОП "Запорожская АЭС", из-за возведения оккупантами неизвестного сооружения поблизости .



Инспекция запретила выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в объеме реконструкции и модернизации СХОЯТ. Кроме того, ГИЯРУ поручила НАЭК "Энергоатом" принять меры по соблюдению условий, необходимых для обеспечения безопасности труда, здоровья персонала, охраны окружающей природной среды.

На Запорожской атомной электростанции россияне аннулируют пропуска работников украинского образца. Оккупанты давят на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом.

Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.

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