Оккупанты возвели противотанковые укрепления возле города Горское на Луганщине: спутниковые снимки
В сети опубликовали спутниковые снимки от Maxar Technologies, как наемники российского ПВК Вагнера построили противотанковые укрепления возле города Горское Луганской области
Об этом передает CNN.
Фото показывают, что почти 2-километровое укрепление было построено возле оккупированного Россией города Горское на Востоке Украины.
Укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, остановят движение украинской техники и танков на восток. За противотанковыми укреплениями расположен большой ров.
В свою очередь дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что рытье траншеи велось в две части: первую секцию траншеи копали, начиная с 25 сентября; вторая часть траншеи была вырыта где-то между 30 сентября и 5 октября.
Как пишет СNN, в росСМИ уже прозвали такие постройки "линией Вагнера". При этом из-за малой протяженности укреплений украинские военные могут просто обойти их.
Ведь анализ спутниковых снимков показывает, что протяженность укрепленной линии у Горского всего 1,6 км.
Также в издании добавляют, что россияне имеют "грандиозные планы" по этим укреплениям и будут сводить их от российско-украинской границы к Кременной, а затем на юг в Светлодарск.
Пропагандисты рассказывают о планах "закрыть" фронт на участке более 200 км.
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