Оккупанты возобновили воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграмм.



"По Одесщине, враг пытается вести воздушную разведку. Но мы едины, как никогда", - сказал он в видеообращении.



Он также напомнил об опасности на Черноморском побережье и одесских пляжах.



"Не шутите с минами и своей жизнью", – заметил он.

Напомним, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота РФ составляют до 75%, а 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.