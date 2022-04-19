Оккупанты возобновили воздушную разведку в Одесской области, - ОВА
В Одесской области оккупанты продлевают попытки вести воздушную разведку, на побережье Черного моря остается опасно
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в телеграмм.
"По Одесщине, враг пытается вести воздушную разведку. Но мы едины, как никогда", - сказал он в видеообращении.
Он также напомнил об опасности на Черноморском побережье и одесских пляжах.
"Не шутите с минами и своей жизнью", – заметил он.
- Напомним, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота РФ составляют до 75%, а 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.
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