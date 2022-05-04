Оккупанты возобновили наступление на Азовсталь, однако успеха не имеют, - Генштаб
В Генштабе ВСУ сообщили, что в Мариуполе идет блокировка и попытки россиян уничтожить украинские подразделения. В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории Азовстали
Оперативную информацию с фронта Генштаб распространил в Facebook.
"На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты, силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота, воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации наступательных действий по направлениям Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог", - говорится в отчете.
На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии западного военного округа, 41-й общевойсковой армии центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.
Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. Российские оккупанты в Валуйском районе Белгородской области осуществили развертывание вспомогательного пункта управления 36-й общевойсковой армии восточного военного округа.
В рамках усиления группировки войск на указанном направлении враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области. Противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины
На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитровка и Курулька.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.
На Лиманском направлении противник предпринимал безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Александровка.
На Северодонецком направлении оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Воеводовка - успеха не имели.
На Попаснянском направлении враг пытался расширить контроль над населенным пунктом Орехово – успеха не имеет.
На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.
Противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения. Наносит авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Мариуполь, Северодонецк, Краматорск и Гуляйполе.
Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе Азовстали в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успеха не имеет.
В целях усиления группировки войск противник осуществляет переброску техники и личного состава железнодорожным транспортом.
На Волынском , Полесском и Северском направлениях белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Наращивают системы противовоздушной обороны в Гомельской области, провели тренировку подразделений редиоэлектронной борьбы. Возможно проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.
Вблизи украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино (Курской области) находятся подразделения из состава 90-й танковой дивизии центрального военного округа. Не исключается активизация обстрелов из района по территории Сумской области. Россияне делают это для поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов наших войск на угрожающие направления.
"Корабельная группировка черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", - отметили в ВСУ.
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