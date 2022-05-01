Оккупанты воруют у фермеров зерно на временно оккупированных территориях Украины
Российские оккупанты воруют у украинских фермеров зерно на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
"Я лично это слышу от многих владельцев элеваторов, которые находятся на оккупированных территориях. Речь идет об откровенном грабеже, который иногда даже пытаются документально оформить, даже составить какие-то акты. И это происходит везде на оккупированных территориях – особый всплеск наблюдается за последние две недели", – отметил Николай Сольский.
По его словам, все это напоминает тридцатые годы прошлого столетия и еще раз показывает подлинное лицо российского агрессора.
Сольский прогнозирует, что такая ситуация может угрожать определенными проблемами с продовольствием на временно неподконтрольных территориях.
"На юге скоро будет урожай пшеницы. Но фермеры в этой ситуации вполне могут сказать: "вот вам ключи от трактора - поезжайте собирайте сами, если хотите", - добавил он.
По мнению Николая Сольского, это путь, который завершится однозначно плохо для оккупантов.
"Война в Украине и обусловленные ею проблемы с продовольствием чем дальше, тем ощутимее, сказывается на многих странах мира и чуть ли не всем Африканском континенте", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 апреля сообщалось, что в Беларуси на "базаре" кафиры продают ценные вещи , награбленные на войне против Украины, и пытаются обменять похищенные у украинцев евро и доллары. Впоследствии издание "Белорусские Гаюн" обнародовало запись из отделения службы доставки в Мозыре, из которой российские мародеры отправляют домой награбленное в Украине имущество.
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