Оккупанты воруют у фермеров зерно на временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Я лично это слышу от многих владельцев элеваторов, которые находятся на оккупированных территориях. Речь идет об откровенном грабеже, который иногда даже пытаются документально оформить, даже составить какие-то акты. И это происходит везде на оккупированных территориях – особый всплеск наблюдается за последние две недели", – отметил Николай Сольский.

По его словам, все это напоминает тридцатые годы прошлого столетия и еще раз показывает подлинное лицо российского агрессора.



Сольский прогнозирует, что такая ситуация может угрожать определенными проблемами с продовольствием на временно неподконтрольных территориях.

"На юге скоро будет урожай пшеницы. Но фермеры в этой ситуации вполне могут сказать: "вот вам ключи от трактора - поезжайте собирайте сами, если хотите", - добавил он.



По мнению Николая Сольского, это путь, который завершится однозначно плохо для оккупантов.



"Война в Украине и обусловленные ею проблемы с продовольствием чем дальше, тем ощутимее, сказывается на многих странах мира и чуть ли не всем Африканском континенте", - говорится в сообщении.