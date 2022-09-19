Оккупанты во второй раз похитили председателя Станиславской общины на Херсонщине

Об этом вечером 18 сентября сообщило Станиславское сельское территориальное общество.

Как отметил журналист Олег Батурин, Ивана Самойленко оккупанты похитили еще 15 сентября. Его незаконно задержали представители оккупационной "комендатуры" из села Широкая Балка.

Жители общины просят о помощи в освобождении Ивана Самойленко.

25 июня депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в комментарии Общественному отметил , что кафиры похитили Самойленко. Сам председатель Станиславской общины перед тем писал, что оккупанты забрали у него телефон и проверяли 11 суток.

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