Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу. В нашей зоне ответственности продвижение затруднено из-за того, что линия фронта на р.Днепр претерпела существенные изменения после подрыва Каховской ГЭС. Усложнилась география берегов, которую мы пытаемся использовать в пользу Сил обороны. Операция продолжается, происходит разведочное продвижение вперед "Продолжается борьба с враждебными диверсионно-разведывательными группами. За минувшие сутки две лодки с ДРГ загнаны нами на дно", - сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Наталья Гуменюк отметила, что захватчики усилили обстрелы, подтянув определенные резервы и вооружение, и сейчас за боевой день набирают более 40 обстрелов. Это говорит о том, что они пытаются держаться на отметке хотя бы 70 обстрелов в сутки.

"Пока оккупантам в некоторых вопросах удается справиться самим. Вчера 9 августа, пытаясь атаковать тактической авиацией и выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район правобережья Херсонщины, упустили три КАБа на свои собственные подразделения. Таким образом сработала второстепенная армия мира", - подытожила Гуменюк.