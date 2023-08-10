Оккупанты во время запусков КАБов по Херсонщине уронили три бомбы на собственные подразделения, - Гуменюк
Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, отметила, что российские войска 9 августа, пытаясь атаковать тактической авиацией и выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район правобережья Херсонщины, уронили три КАБа на свои подразделения
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу. В нашей зоне ответственности продвижение затруднено из-за того, что линия фронта на р.Днепр претерпела существенные изменения после подрыва Каховской ГЭС. Усложнилась география берегов, которую мы пытаемся использовать в пользу Сил обороны. Операция продолжается, происходит разведочное продвижение вперед "Продолжается борьба с враждебными диверсионно-разведывательными группами. За минувшие сутки две лодки с ДРГ загнаны нами на дно", - сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Наталья Гуменюк отметила, что захватчики усилили обстрелы, подтянув определенные резервы и вооружение, и сейчас за боевой день набирают более 40 обстрелов. Это говорит о том, что они пытаются держаться на отметке хотя бы 70 обстрелов в сутки.
"Пока оккупантам в некоторых вопросах удается справиться самим. Вчера 9 августа, пытаясь атаковать тактической авиацией и выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район правобережья Херсонщины, упустили три КАБа на свои собственные подразделения. Таким образом сработала второстепенная армия мира", - подытожила Гуменюк.
- 7 августа в ГУР заявили, что его спецназовцы в ходе операции на временно оккупированном левобережье Днепра в Херсонской области уничтожили ракетное подразделение российской армии.
- 9 августа в Министерстве обороны Украины опровергли информацию, распространенную аналитиками американского Института изучения войны (ISW) о том, что ВСУ якобы совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу в Херсонской области.
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