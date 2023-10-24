Оккупанты "внедряют" единственный комендантский час на Запорожье
Евгений Балицкий, гауляйтер временно оккупированной территории Запорожской области, "подписал" псевдоуказ о режиме комендантского часа с 21:00 до 05:00
Об этом он заявил в своем пропагандистском телеграмм-канале.
С 1 ноября вводится единое время комендантского часа по всей оккупированной Запорожской области с 21:00 до 05:00.
В то же время, ограничения не распространяются на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью, "ДНР" и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской. и Херсонской области, написал гауляйтер.
Ранее комендантский час начинался с 22:30.
11 октября городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты увеличили продолжительность ограничений, комендантский час должен был длиться с 19:00.
- Напомним, в декабре 2022 года оккупанты решили ввести ограничения в Чернигове с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря по 03 января 2023 года.
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