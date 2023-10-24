Оккупанты "внедряют" единственный комендантский час на Запорожье

Об этом он заявил в своем пропагандистском телеграмм-канале.

С 1 ноября вводится единое время комендантского часа по всей оккупированной Запорожской области с 21:00 до 05:00.

В то же время, ограничения не распространяются на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью, "ДНР" и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской. и Херсонской области, написал гауляйтер.

Ранее комендантский час начинался с 22:30.

11 октября городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты увеличили продолжительность ограничений, комендантский час должен был длиться с 19:00.