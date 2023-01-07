Оккупанты внедрили круглосуточные комендантские дни: Федоров прокомментировал ситуацию в Запорожской области
Мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил, что оккупанты внедрили круглосуточные комендантские дни в отдельных местах Запорожской области
Об этом стало известно из telegram-канала .
"Рашисты превратили всю оккупированную территорию Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты в тюремные камеры", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что почти месяц назад россияне закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья.
"Уехать из оккупации - как выиграть в лотерее. За месяц из 4 областей, где в мирное время проживало более 9 миллионов человек, в Запорожье вырвалось всего 4 человека", - сообщает Федоров.
Также в отдельных населенных пунктах Запорожской области ввели круглосуточный комендантский час. Люди по нескольку дней не могут выйти из дома за продуктами и лекарствами.
Кроме того, Федоров также добавляет, что рашисты заставляют жителей оформить пропуск для перемещения между оккупированными населенными пунктами. Собирают персональные данные и отслеживают каждый шаг.
- Напомним, захватчики продолжают ограничивать передвижение жителей временно оккупированных территорий Запорожской области, для выезда оттуда жителям Бердянска и Мелитополя требуется разрешение "комендатуры".
- 19 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров отметил , что оккупанты делают из города такую крепость, которую как будто собираются удерживать до конца: ни въехать в него, ни уехать оттуда невозможно.
- 7 января стало известно, что, по данным Центра национального сопротивления, с помощью спецпропусков россияне не только контролируют перемещение местных жителей, но и собирают данные о них.
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