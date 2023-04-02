Оккупанты везут в Запорожскую область пирамидальные противотанковые сооружения "зубы дракона", - Андрющенко
Россияне везут бетонные противотанковые пирамиды, также известные как "зубы дракона" через временно оккупированный Мариуполь в с. Розовка в Запорожье
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Советник городского головы утвердил, что "зубы дракона" массово везут через Мариуполь в сторону пгт Никольское, а затем в село Розовка в Запорожской области.
"Только вчера зафиксировано более 4 больших грузовиков по 19 пирамидок в каждом", - написал Петр Андрющенко.
- Напомним, 8 ноября 2022 года Британская разведка обращала внимание, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".
- 7 декабря советник мэра Мариуполя заявил , что во временно оккупированный армией РФ город начали завозить крымские бетонные укрепления "зубы дракона".
- 18 декабря мелитопольский городской голова также сообщал , что захватчики начали устанавливать такие оборонные сооружения во временно оккупированном городе.
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