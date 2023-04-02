Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Советник городского головы утвердил, что "зубы дракона" массово везут через Мариуполь в сторону пгт Никольское, а затем в село Розовка в Запорожской области.

"Только вчера зафиксировано более 4 больших грузовиков по 19 пирамидок в каждом", - написал Петр Андрющенко.